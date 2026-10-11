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Владимирские новости

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Работы по возврату электроснабжения во Владимире продолжаются

Работы по возврату электроснабжения во Владимире продолжаются

Тепло и вода во Владимире восстановлены после атаки БПЛА, продолжаются работы по электроснабжению. Жители могут обратиться в управление гражданской защиты по указанным телефонам.

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