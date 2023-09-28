Подросток погиб при мощном взрыве на складе в Ташкенте

Пострадали 162 человека.Pr Scr t.me/MILITSIYA_UZB--> Один человек погиб, ещё 162 пострадали в результате сильного взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте, сообщает 28 сентября пресс-служба Минздрава Узбекистана.