В Тверской области после предостережения Россельхознадзора собственник устранил свалку ТБО на сельскохозяйственных угодьях

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в июне 2023 года обследован земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 18,68 гектара в Кулицком сельском поселении Калининского муниципального округа Тверской области.