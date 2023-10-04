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В Тверской области после предостережения Россельхознадзора собственник устранил свалку ТБО на сельскохозяйственных угодьях

В Тверской области после предостережения Россельхознадзора собственник устранил свалку ТБО на сельскохозяйственных угодьях

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в июне 2023 года обследован земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 18,68 гектара в Кулицком сельском поселении Калининского муниципального округа Тверской области.

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