В торговом центре «Гринвич» на первом этаже у магазина «O’STIN» начал работать мобильный прививочный кабинет, в котором по пятницам с 15:00 до 19:00 бесплатно вакцинируют от гриппа, дифтерии, столбняка, гепатита В и пневмококковой инфекции.
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