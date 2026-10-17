В торговом центре «Гринвич» на первом этаже у магазина «O’STIN» начал работать мобильный прививочный кабинет, в котором по пятницам с 15:00 до 19:00 бесплатно вакцинируют от гриппа, дифтерии, столбняка, гепатита В и пневмококковой инфекции.