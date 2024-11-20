Космонавт рассказал об исследовании нарушений зрительного слежения на МКС

Научный эксперимент «Виртуал» по исследованию нарушений зрительного слежения у космонавтов в условиях невесомости выполняют космонавты МКС с первого дня полета, заявил космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, 20 ноября пишет ТАСС.
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