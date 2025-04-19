Апрельские тезисы Минниханова, от вузов к лазерам и рок-звезда Лавров

Раис Татарстана выступил на президиуме Госсовета РФ и посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург, анонсирована программа KazanForum 2025, в ЕС запретили европолитикам ехать в Москву на 9 Мая, Лавров поведал о прогрессе в переговорах с США, состоялся форум «Мост Москва – Татарстан»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.