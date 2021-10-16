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Сценарий «вторжения» России в Исландию опубликовал National Interest

Сценарий «вторжения» России в Исландию опубликовал National Interest

Сравнение сценария предполагаемого вторжения России в Исландию в сравнении со сценарием предполагаемого вторжения СССР делает обозреватель под псевдонимом War Is Boring, 16 октября передает National Interest.

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