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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова сыграет с Дронавалли, Чжу Цзиньэр против Конеру и другие партии

21 апреля в индийской Пуне пройдут партии седьмого тура. Гран-при ФИДЕ среди женщин Пятый этап Пуна, Индия 7-й тур Начало партий – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.

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