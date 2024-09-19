"Систему надо ломать": В Госдуме хотят ввести наказание за помощь мигрантам с документами

В Госдуме хотят ввести наказание за помощь мигрантам с документами. "Систему надо ломать", - высказался Кирилл Кабанов, добавив, что проблемы должны быть и у "гостей", вплоть до пожизненного запрета на въезд в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии