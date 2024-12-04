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Закон и Порядок

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Джаст пис план, йопта!

Джаст пис план, йопта!

Картинка становится ещё более кринжевой, если знать, что её снимали в госпитале для тяжелораненых.А Зеленскому нравится!Если кто-то переживал, что наши могут договориться насчёт мира на Украине, то можете выдохнуть (кто-то с облегчением, кто-то с разочарованием) – кина не будет.

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