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Фигуристка-чемпионка рассказала подробности о пережитом изнасиловании

Фигуристка-чемпионка рассказала подробности о пережитом изнасиловании

Эстонская фигуристка Солен Мазинг рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подробности о пережитом изнасиловании.

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