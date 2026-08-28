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The Eurasia Daily news agency

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Canned food for Britain, containers for Zelensky, Estonia and elephant: morning coffee with EADaily

Canned food for Britain, containers for Zelensky, Estonia and elephant: morning coffee with EADaily

The English edition of The Spectator published a very expressive report by Ivo Delingpole. He ridiculed the allegedly improvised scene, designed for complete suckers, when the English Prime Minister Burnham allegedly accidentally played the guitar with a militant of the Armed Forces of Ukraine.

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