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U.S. Eyes 18th-Century Law to Seize and Sell Iranian Oil

The US government is exploring an unusual legal route for dealing with Iranian oil and ships captured as part of its blockade: bringing back a wartime maritime system that has barely been used for generations, according to Bloomberg.

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