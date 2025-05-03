Республиканка Тейлор-Грин: сделка США и Украины может спровоцировать новую войну

Сделка о минералах между Украиной и США может привести к новому вооруженному конфликту. Такое заявление в социальной сети Х сделала член палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор-Грин.
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