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Самые дорогие школы России 2026-2027 за 4 млн рублей с западным аттестатом

Самые дорогие школы России 2026-2027 за 4 млн рублей с западным аттестатом

Сколько стоит обучение в самых дорогих частных школах России в 2026–2027 учебном году. От 2,5 до 4 миллионов рублей в год за британский аттестат, пансион и подготовку в зарубежные вузы.

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