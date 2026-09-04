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Журнал «Профиль»

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Правительство готовится отменить неналоговые проверки объектов, пострадавших от БПЛА

Правительство готовится отменить неналоговые проверки объектов, пострадавших от БПЛА

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил в пятницу, 4 сентября 2026 года, что эта мера находится в высокой степени готовности: подготовлен соответствующий нормативный акт.

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