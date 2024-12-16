Фиджитал-чемпионат в Финуниверситете собрал тысячи участников

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. В Финансовом университете впервые прошел фиджитал-чемпионат с участием нескольких тысяч человек, который организовали студенты факультета международных экономических отношений Финуниверситета.
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