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Царьград

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Собака спасла бойца «Ахмата», вытащив из-под обломков дома

Собака спасла бойца «Ахмата», вытащив из-под обломков дома

Местная дворняга не дала погибнуть военнослужащему, протащив его сквозь руины.Волонтёр Инна Шкрибец, взаимодействующая с отрядами спецназначения «Ахмат», поделилась удивительной историей спасения одного из военных.

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