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США готовятся к разделу России: "Переходный парламент" назначен

США готовятся к разделу России: "Переходный парламент" назначен

Всё, что нам нужно знать о налаживании диалога между Россией и США, это то, что в Вашингтоне открывается "посольство российской оппозиции".

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Комментарии
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Alex Nемо
А вот тут вы сильно ошибаетесь. Демократы официально признали что проиграли. Так что...
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12 час.
Vladimir Soukhatchev
Таки Да! Дерьмократы признали поражение, но через небольшой промежуток времени они &quot;помирятся&quot; с Репсами, но не с американским народом, и снова вернутся в высокую политику обувания сознания нормальных людей в США, если Трамп Не Проявит НЕОБХОДИМОЙ Жесткости и не &quot;осушит вашингтонское болото&quot; как он планировал 4 года назад!!!
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11 час.
Gennady Sokolovsky
Сколько же можно &quot;наводку давать&quot; - НЕТ омереки - НЕТ ПРОБЛЕМ.
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25 мин.

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