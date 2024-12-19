США готовятся к разделу России: "Переходный парламент" назначен

А вот тут вы сильно ошибаетесь. Демократы официально признали что проиграли. Так что...

Vladimir Soukhatchev

Таки Да! Дерьмократы признали поражение, но через небольшой промежуток времени они "помирятся" с Репсами, но не с американским народом, и снова вернутся в высокую политику обувания сознания нормальных людей в США, если Трамп Не Проявит НЕОБХОДИМОЙ Жесткости и не "осушит вашингтонское болото" как он планировал 4 года назад!!!