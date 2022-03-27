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Эми Шумер рассказа о том, что страдает редким недугом

Эми Шумер рассказа о том, что страдает редким недугом

Артистка призналась, что долго стыдилась своей болезни и старалась скрывать ее от своих близких. Фото: из открытых источников Актриса Эми Шумер в интервью изданию The Hollywood Reporter призналась, что более редким заболеванием – трихотилломанией.

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