Эми Шумер рассказа о том, что страдает редким недугом

Артистка призналась, что долго стыдилась своей болезни и старалась скрывать ее от своих близких. Фото: из открытых источников Актриса Эми Шумер в интервью изданию The Hollywood Reporter призналась, что более редким заболеванием – трихотилломанией.
Артистка призналась, что долго стыдилась своей болезни и старалась скрывать ее от своих близких. Фото: из открытых источников Актриса Эми Шумер в интервью изданию The Hollywood Reporter призналась, что более редким заболеванием – трихотилломанией.
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