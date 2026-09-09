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Судимость в пятнадцать лет, развод и многомиллионные долги: драматический путь Игоря Петренко к семейному счастью

Судимость в пятнадцать лет, развод и многомиллионные долги: драматический путь Игоря Петренко к семейному счастью

Игорь Петренко известен миллионам зрителей как успешный актер и многодетный отец. Однако за безупречным публичным образом кроется сложная судьба, наполненная драматическими поворотами: от уголовного дела в подростковом возрасте и пребывания в закрытых учреждениях до громких разводов и многомиллионных финансовых споров.

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