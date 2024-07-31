Разбита пехота и танки горят.Сегодня 642 прочитали Расчеты 57-мм автоматических зенитных орудий С-60 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые опорные пункты и пехоту ВСУ на Харьковском направлении зоны проведения СВО.
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