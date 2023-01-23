Самая Модная

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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Маникюр для модных, смелых, красивый девушек! Подборка актуальных маникюров 2023!

Сегодня я подготовила для вас очередную актуальную подборку маникюров. В этой подборке я расскажу вам про самый актуальный маникюр,его предпочитают девушки любого возраста! Такой дизайн можно сделать на длинные ногти, короткие, на любую форму.

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