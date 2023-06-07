КРЫМ ДОМА

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В КНР отметили положительный эффект совместного патрулирования с РФ

В КНР отметили положительный эффект совместного патрулирования с РФ

Global Times: совместное патрулирование ВС Китая и РФ нейтрализует провокации США в Азии Совместные российско-китайские патрули положительно влияют на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и нейтрализуют провокационные действия США.

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