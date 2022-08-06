Августовский звездопад: где и когда в Тульской области можно увидеть метеоритный дождь

В 2022 году масштабным звездопадом в Тульской области обещает стать метеоритный дождь Персеиды. О том, когда и где можно загадать желания, Тульской службе новостей рассказал астроном-любитель, главный киномеханик "Астротеатра" Александр Илюхин.