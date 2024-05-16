Путин и Си Цзиньпин договорились об углублении отношений России и Китая

Главы государств подписали соответствующие документы Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.