Путин и Си Цзиньпин договорились об углублении отношений России и Китая

Главы государств подписали соответствующие документы Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии