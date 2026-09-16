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Трамп на посту президента стал богаче на $2,7 млрд

Трамп на посту президента стал богаче на $2,7 млрд

Американский журнал Forbes сообщил, что состояние президента Соединённых Штатов Дональда Трампа после выборов 2024 года увеличилось на $2,7 млрд и достигло $7,3 млрд.

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