Экс-министр Башкирии Клебанов арестован за взятку на 5 миллионов рублей

ВВ

Василий Васильев

Еще один сребролюбивый чиновник. Не нашел в интернете информации о его партийной принадлежности. Но с таким продолжительным и разнообразным( кстати, весьма провальным) опытом работы на руководящих должностях, можно быть только членом понятно какой партии. Там сборище подобных индивидов.