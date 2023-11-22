Иван Ургант заявил, что не публиковал пост с горящим БТР и не пьёт кровь младенцев

Шоумен попросил перестать травить и преследовать его. Телеведущий Иван Ургант заявил, что не имеет никакого отношения к публикации поста с горящим российским БТР в марте прошлого года в Telegram-канале под названием «Вечерний Ургант».
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