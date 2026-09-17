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Минимальные ставки по вкладам упадут до 8% в 2027 году

Минимальные средние ставки по банковским вкладам в конце 2027 года могут составить 8–10% годовых в зависимости от срока размещения денег.

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