Песков раскрыл, кто может выступить в качестве посредника по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальную роль посредника в разрешении конфликта на Украине может сыграть лишь та сторона, которая соблюдает одинаковую дистанцию в отношениях с участниками противостояния.
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