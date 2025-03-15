В Воронежской области к длительному заключению приговорен иностранный гражданин за попытку сбыта наркотических средств

В мае 2024 года сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Богучарскому району во время несения службы на 752-м километре автодороги М-4 «Дон» был остановлен автомобиль, следовавший в сторону Ростова-на-Дону.