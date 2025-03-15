Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

915 подписчиков

В Воронежской области к длительному заключению приговорен иностранный гражданин за попытку сбыта наркотических средств

В мае 2024 года сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Богучарскому району во время несения службы на 752-м километре автодороги М-4 «Дон» был остановлен автомобиль, следовавший в сторону Ростова-на-Дону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх