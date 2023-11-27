В России не хватает специалистов автосервиса

О том, что отрасли автосервиса не хватает более 50 тыс. квалифицированных кадров, рассказал председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов на финале чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге.
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