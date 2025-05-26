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Позитив для оптимистов

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Постсоветские «братские народы» жаждут выплаты долгов за уникальные вышиванки

Постсоветские «братские народы» жаждут выплаты долгов за уникальные вышиванки

Минутка хуцпы.Получил немало лулзов* от новостей о возмущённом кукареку, раздавшемся со стороны того гребешкового балтийского тигра, который ранее пытался вынудить направлявшийся в Эту Страну танкер сменить курс и попасть в лапы натовских русофобов: <…> Россия задержала нефтяной танкер Green Admire под либерийским флагом, отплывший из эстонского порта Силламяэ через российские территориальные воды, сообщает эстонский Департамент транспорта.

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