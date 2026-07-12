Всего за 2 дня до своей смерти сенатор Грэм встречался с Зеленским и жал ему руку, а потом трогал украинский «Писюн» 10 июля республиканец в Киев, где общался с Зеленским.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Всего за 2 дня до своей смерти сенатор Грэм встречался с Зеленским и жал ему руку, а потом трогал украинский «Писюн» 10 июля республиканец в Киев, где общался с Зеленским.
Свежие комментарии