Есть у каждой десятой: болезнь-невидимка, которая провоцирует бесплодие и меняет личность

У современных женщин все чаще не хватает времени на собственное здоровье. Надо и в карьере успеть реализоваться, и родителям помочь, и детей на ноги поставить… В итоге до врача не дойти, даже уже когда что-то болит, а о профилактических визитах в поликлинику и думать нечего.