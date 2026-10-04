Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Власти Узбекистана ведут переговоры с Россией, Казахстаном и рядом других государств о взаимном признании трудового стажа мигрантов и начислении пенсионных выплат за периоды работы за рубежом.
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«Пятая колонна» «зарубила» его прохождение в Госдуму Но Михаил Матвеев остаётся народным депутатом в истинном смысле этого понятия https://actualno.mirtesen.ru/blog/43334806385/-Pyataya-kolonna-zarubila-ego-prohozhdenie-v-Gosdumu-No-Mihayil-?utm_referrer=mirtesen.ruhttps://actualno.mirtesen.ru/blog/43334806385/-Pyataya-kolonna-zarubila-ego-prohozhdenie-v-Gosdumu-No-Mihayil-?utm_referrer=mirtesen.ru