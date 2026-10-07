За гранью сна: пугающие пророчества Эдгара Кейси на лето 2026 года — предостережения «спящего пророка» для человечества XXI века «Придет время, когда планета содрогнется: там, где царила жара, польются дожди, а земли, познавшие умеренность, окаменеют от невыносимого зноя».