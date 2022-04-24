Никола Йокич предугадал действия «Уорриорс» в решающем владении

Никола Йокич предугадал действия «Уорриорс» в решающем владении

Центровой «Денвера» Никола Йокич подсказал партнерам на площадке, какую комбинацию «Голден Стэйт» разыграет после тайм-аута за 33,5 секунды до финальной сирены при счете 123:121 в пользу «Наггетс».

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