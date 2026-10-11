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Царьград

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Новый удар по цифровой инфраструктуре: Дата-центр "Яндекса" во Владимире остановлен после атаки БПЛА

Новый удар по цифровой инфраструктуре: Дата-центр "Яндекса" во Владимире остановлен после атаки БПЛА

Новый удар по цифровой инфраструктуре России пришёлся на объект "Яндекса" во Владимире. После атаки БПЛА дата-центр полностью остановил работу.

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