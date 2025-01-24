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ЛНР предупреждает: мошенники рассылают фальшивые официальные письма

ЛНР предупреждает: мошенники рассылают фальшивые официальные письма

В ЛНР выявлены случаи мошеннической рассылки писем предприятиям. Самозванцы, выдавая себя за власти, требуют информацию, используя поддельные адреса и электронные подписи.

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