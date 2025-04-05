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Царьград

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Сергей Собянин: Москва запустит новый речной маршрут с электросудами в 2025

Сергей Собянин: Москва запустит новый речной маршрут с электросудами в 2025

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в 2025 году нового маршрута "Новоспасский - ЗИЛ", который соединит четыре района столицы.

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