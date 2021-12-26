Кинолог Голубев назвал самые популярные породы собак в 2021 году

Фаворитами в топ самых "разбираемых" пород собак стали немецкие шпицы. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, в уходящем году россияне в большей степени отдавали предпочтение небольшим по размеру питомцам.
Фаворитами в топ самых "разбираемых" пород собак стали немецкие шпицы. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, в уходящем году россияне в большей степени отдавали предпочтение небольшим по размеру питомцам.
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