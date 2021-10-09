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«Сильный удар по Путину»: на Украине оценили эффективность «Крымской платформы»

«Сильный удар по Путину»: на Украине оценили эффективность «Крымской платформы»

Саммит «Крымская платформа» является сильным ударом по президенту России Владимиру Путину. Так считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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