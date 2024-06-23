These Are The Countries With The Highest Smoking Rates It was not until 1950 when the link between smoking and lung cancer was proven, though physicians as far back as the late 19th century had identified it as a potential cause.
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