Последствие после атаки ВСУ американским ракетами ATACMS по России заключается в том, что, несмотря на заявления СМИ на Западе, разрешение Украине по ударам дали не только на Курскую область, но и на РФ в целом.
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