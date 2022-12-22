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Один из перевалов перекрыли в Приморье из-за непогоды

Один из перевалов перекрыли в Приморье из-за непогоды

В Приморье из-за снегопада перекрыли перевал в Дальнегорском районе, сообщает PRIMPRESS. Филиал Примавтодора в Дальнегорске сообщил о закрытии перевала на дороге Осиновка-Рудная Пристань на 343 километре, перевал Дальнегорский(Высокогорский).

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