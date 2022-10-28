Царьград

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В Изюме, который оставила Русская армия, появится улица Джохара Дудаева

В Изюме, который оставила Русская армия, появится улица Джохара Дудаева

Киевский режим решил отомстить России, переименовав некоторые изюмские улицы.Украинский мэр города Изюма, что в Харьковской области, Владимир Мацокин объявил о намерении переименовать несколько улиц оставленного армией России населённого пункта.

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