В Изюме, который оставила Русская армия, появится улица Джохара Дудаева

Киевский режим решил отомстить России, переименовав некоторые изюмские улицы.Украинский мэр города Изюма, что в Харьковской области, Владимир Мацокин объявил о намерении переименовать несколько улиц оставленного армией России населённого пункта.
Киевский режим решил отомстить России, переименовав некоторые изюмские улицы.Украинский мэр города Изюма, что в Харьковской области, Владимир Мацокин объявил о намерении переименовать несколько улиц оставленного армией России населённого пункта.
Свежие комментарии