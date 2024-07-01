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Силы ПВО России сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow

Силы ПВО России сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow. «За сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства», — говорится в сводке ведомства.

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