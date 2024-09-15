США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учений России

Власти Соединенных Штатов перебросили на Алеутские острова к югу от Аляски подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии и различное вооружение, в том числе пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности, из-за российско-китайских морских учений.
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